Covid: Marche,920 ricoverati (+13), 152 Intensiva (+6)

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Altro balzo di ricoveri nelle Marche per Covid-19 nell'ultima giornata: da 907 a 920 (+13). In sensibile aumento i degenti in Terapia intensiva (152, +6) e nei reparti non intensivi (571, +15) mentre risultano in calo quelli in Semintensiva (197, -8). Sono 36 i dimessi nell'ultima giornata. Impennata anche degli assistiti nei pronto soccorso (151, +16) e gli ospiti di strutture territoriali ora sono 239, -2). In diminuzione invece i positivi in isolamento domiciliare (9.042, -116) e le quarantene per contatto con contagiati (20.448, -684; 8.750 con sintomi, 397 operatori sanitari). I guariti sfiorano i 71mila (70.926, +319). (ANSA).