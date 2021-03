Covid: Acquaroli, curva contagi flette molto lentamente

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - "Purtroppo la curva dell'andamento dei contagi, che aveva iniziato a decrescere già da due settimane, flette molto lentamente e addirittura nella scorsa settimana, per alcune fasce di età, nonostante le scuole chiuse, continuava a crescere". Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che raccomanda di "prestare la massima attenzione, non solo perché l'andamento della settimana che sta per iniziare sarà determinante a dirci come saremo classificati dal Ministero nella settimana dopo Pasqua, ma soprattutto perché la pressione ospedaliera è molto alta e dobbiamo riuscire ad abbassarla". "Ad un anno dall'inizio di questo incubo - aggiunge -, sono comprensibili la stanchezza e l'esasperazione e le conseguenze sociali ed economiche di queste restrizioni, ma la salute resta assolutamente l'obiettivo prioritario che dobbiamo perseguire". (ANSA).