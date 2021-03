Covid, a Pesaro 'Sport Sicuro', tamponi a società sportive

(ANSA) - PESARO, 20 MAR - Partita la distribuzione dei tamponi alle realtà sportive pesaresi. Oggi pomeriggio, al Campo Scuola, il sindaco Matteo Ricci e l'assessore con delega allo Sport Mila Della Dora hanno effettuato la prima consegna simbolica a tre (pentathlon, volley e ciclismo), delle oltre 30, società che ne hanno fatto richiesta. "Un modo per garantire l'attività sportiva in sicurezza - spiegano -, sia per coloro che sono autorizzati attualmente ad allenarsi o fare gare, sia per chi in questo momento è fermo, in attesa di poter ripartire e tornare presto alla normalità". Sono circa 2.500 i tamponi che verranno consegnati, "un elemento di sicurezza soprattutto per i ragazzi perché dai dati degli ultimi mesi i giovani risultano più colpiti dalle varianti del virus, rispetto allo scorso anno" sottolinea il sindaco Ricci, ricordando che le nuove generazioni non sono comprese nel piano vaccinale. "Anche per questo motivo il nostro piano di monitoraggio si è concentrato maggiormente sui ragazzi che vanno a scuola e che fanno sport", però "il tampone è una fotografia del momento. L'obiettivo è quello di fare un monitoraggio periodico". "Dopo l'operazione 'Scuole Sicure', attiviamo 'Sport Sicuro', con l'augurio di ripartire tutti il prima possibile. Il mondo sportivo è stato fortemente colpito, il mio primo pensiero va alle palestre, alle scuole di danza, ai personal trainer: dietro questo mondo ci sono anche tante famiglie in difficoltà". (ANSA).