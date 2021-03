Incendi: a fuoco casa colonica inagibile a Sassoferrato

(ANSA) - SASSOFERRATO, 19 MAR - Incendio in una casa colonica, disabitata e in parte inagibile, in località Colcanino di Sassoferrato Ancona), ieri sera. Sul luogo i vigili del fuoco di Arcevia (5 uomini e due mezzi) e Fabriano (due uomini e un'autobotte), che hanno lavorato circa tre ore per domare le fiamme. Non è esclusa nessuna pista sull'origine del dolo, anche se non sembra siano stati trovati inneschi o acceleranti.

Indagano i carabinieri, che pensano si sia trattato di un atto di vandalismo o di disattenzione. A dare l'allarme è stato un vicino, che ha visto le fiamme. La parte inagibile dell'edificio era usata dal proprietario come magazzino, le fiamme, che hanno divorate il materiale accatastato, potrebbero essere partite da una sigaretta non spenta in modo adeguato. Ingenti i danni, l'intero immobile è stato dichiarato inagibile. (ANSA).