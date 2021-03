Covid: nelle Marche 890 ricoverati (-1)

(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Per la prima volta da due settimane a questa parte, diminuisce, sia pure di una sola unità, il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, che arrivato a 890 (-1 su ieri). Crescono di poco i pazienti in terapia intensiva, 141 (+2), c'è una flessione netta di quelli in semi intensiva (218, -24), ma crescono quelli in reparti non intensivi (531, +21). Secondo i dati del Servizio Sanità ci sono stati anche 55 dimessi nelle ultime 24 ore. Ospiti strutture territoriali 233 (invariato), persone nei pronto soccorso 131 (-4). In calo i positivi in isolamento domiciliare da 9.252 a 9.145 (il totale di ricoverati più isolati è 10.035) e le persone in quarantena per contatti con contagiati da 21.571 a 20.987, di cui 8.638 con sintomi, 371 operatori sanitari. I dimessi/guariti salgono a 69.109, il totale dei casi positivi diagnosticati dall'inizio della pandemia a 81.617. (ANSA).