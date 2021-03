Morto presidente Istituto Tutela Produttori Italiani Martini

(ANSA) - FERMO, 18 MAR - E' morto a 100 anni Bruno Walter Martini, presidente dell'Istituto Tutela Produttori Italiani. "Il professor Martini è stata una figura illustre del nostro territorio, nonché protagonista della vita politica ed economica nel ventennio anni '60-'80 - ricorda il vicepresidente Pasquale De Angelis -. Successivamente, a partire dal 2000, è stato fondatore e presidente del nostro Istituto di Tutela Produttori Italiani (Itpi). Un grande paladino a tutela del vero Made in Italy, quello al 100%" aggiunge de Angelis, ricordando che l'appello per il Made in Italy "a distanza di anni è stato raccolto dalle Istituzioni in minima parte ed oggi ne paghiamo le conseguenze con il declino dei maggiori distretti manifatturieri nazionali. Grazie anche al nostro presidente, oggi Itpi è cresciuto a livello nazionale per affermarsi come primo Certificatore internazionale del 100% Made in Italy. A nome di tutto il Consiglio Itpi ci uniamo al dolore dei familiari". (ANSA).