Covid, sindaco Civitanova Marche,un Covid Center in ogni regione

"La giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid per la comunità di Civitanova Marche è e sarà per sempre una ricorrenza speciale, simbolo anche della lotta al virus. Qui abbiamo uno dei due Covid Hospital italiani, l'altro è a Milano, realizzati dalla riconversione dei centri fieristici". A dirlo all'ANSA è il sindaco Fabrizio Ciarapica, commentando la data del 18 marzo in ricordo di chi la pandemia non è riuscito a superarla. "È una giornata che tocca profondamente i nostri cuori pensando a chi non c'è più per colpa di questo maledetto virus - aggiunge il sindaco - ma dobbiamo reagire e lo dobbiamo fare con una grande è diffusa vaccinazione di massa, ma anche pensando a strutture ospedaliere capaci di dare risposte immediate ad emergenze come quella che stiamo vivendo da oltre un anno". "Torno a sottolineare - dice ancora Ciarapica - quanto sia stato importante per la Regione Marche realizzare il Covid Hospital, permettendo così alla cittadinanza di avere una struttura all'avanguardia e non ingolfare gli ospedali sul territorio.

Credo - conclude - che ogni regione italiana dovrebbe avere almeno un proprio Covid Center".