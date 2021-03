Covid: muore consigliere comunale Jesi Pino Gullace

(ANSA) - JESI, 18 MAR - Un nuovo lutto, causa Covid-19, colpisce la comunità di Jesi. Si è spento questa mattina, all'età di 72 anni, il consigliere comunale Pino Gullace, ricoverato da alcune settimane presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Carlo Urbani. Originario di Bari, commerciante per tanti anni a Jesi, Gullace era una persona molto conosciuta e stimata in città, non solo per il suo lungo impegno politico nella lista di maggioranza "Jesiamo", ma anche come vicepresidente dell'Aido. Con l'associazione, non mancava occasione di sensibilizzare sul tema dell'importanza della donazione degli organi, lui stesso - diceva - era vivo grazie ad un trapianto. Una vicenda personale da cui era nata una storia che aveva raccontato a teatro, in uno spettacolo. Lo ricorda oggi in un post su facebook il sindaco Massimo Bacci: "Il Covid si è portato via Pino Gullace, consigliere comunale, ma prima ancora persona buona, leale, sincera. Ha lottato come un leone, assistito in maniera encomiabile dal personale sanitario del Carlo Urbani. Alla fine si è arreso, lasciandoci attoniti. Lo ringrazio di cuore per il sostegno disinteressato che in questi 9 anni di strada insieme ha sempre mostrato, ascoltando e prendendosi a cuore i problemi anche più marginali che gli segnalavano i cittadini, confermandosi un uomo sensibile e soprattutto un vero amico. Ciao Pino!" (ANSA).