Covid: Marche, ricoveri verso 900 (891), 52 dimessi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Va verso quota 900 (891) il numero di ricoveri nelle Marche che aumenta per il 15/o giorno di seguito. E crescono in particolare i degenti più gravi: +6 in Terapia intensiva (139) e +16 in Semintensiva (242); mentre diminuiscono i pazienti dei reparti non intensivi (510, -11). Un balzo particolarmente rilevante se si considera - come riferisce il Servizio Sanità della Regione - che nell'ultima giornata ci sono stati 52 dimessi. In calo invece gli assistiti nei pronto soccorso (135, -6) e gli ospiti di strutture territoriali (233, -3). I positivi isolati in casa salgono a 9.252, +13) mentre le quarantene per 'contatto' diminuiscono a 21.571 (-258; 8.636 sintomatici e 382 operatori sanitari. I guariti/dimessi sono 68.188 (+782). (ANSA).