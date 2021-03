Covid: Macerata, livello contagi alto ma dati mostrano picco

(ANSA) - MACERATA, 18 MAR - Nel territorio provinciale di Macerata, il quadro epidemiologico "continua ad essere caratterizzato da un livello di contagi molto alto e preoccupante" ma "in base ai dati disponibili su scala regionale, la curva epidemiologica risulta aver raggiunto il suo picco e sono stati registrati dei segnali di lieve riduzione della diffusione del virus". E' emerso da una riunione, in remoto, del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Ferdani alla quale hanno preso parte vertici delle Forze dell'Ordine, rappresentante della Provincia, Sindaci dei Comuni di Macerata e di Recanati, l'Assessore del Comune di Civitanova Marche, il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Macerata, il Direttore Area Vasta 3, rappresentante Asur Marche, dell'Associazione Industriali di Macerata, della Confartigianato Imprese di Macerata, del Compartimento Polfer, Rfi Rete Ferroviaria - Dtp, che ha affrontato diverse tematiche.

Pertanto, ribadisce la prefettura, "viene ribadita e condivisa la necessità di continuare a garantire su tutto il territorio provinciale una costante attività di controllo circa l'osservanza della normativa vigente, anche alla luce delle disposizioni adottate ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del Covid-19".

Sul Protocollo di legalità per prevenire fenomeni di infiltrazioni mafiose, la situazione emergenziale ha causato, per il blocco forzato delle attività produttive, "una consistente sofferenza della liquidità a disposizione delle famiglie e delle imprese con particolare riferimento, rispetto a queste ultime, a settori come l'alberghiero e la ristorazione.

Ciò posto, l'attuale congiuntura economica "può costituire forte richiamo per interessi illeciti dI consorterie della criminalità organizzata". E' stata rappresentata l'opportunità di realizzare, attraverso il Protocollo, strategie e interventi per incrementare il livello d'efficacia dell'attività di prevenzione antimafia". I rappresentanti di Provincia, Comuni di Macerata, Civitanova e Recanati, Associazione Industriali, categorie produttive hanno espresso piena condivisione alla sottoscrizione del Protocollo per contrastare qualsiasi forma di "welfare illegale". (ANSA).