Covid: Macerata, 280 positivi e 575 in quarantena

(ANSA) - MACERATA, 18 MAR - A Macerata "ad oggi, secondo i dati della Regione Marche, sono 280 le persone positive mentre 575 sono in quarantena. Rispetto agli ultimi 15 giorni il trend della curva è in aumento anche nella nostra città quindi raccomando a tutti il massimo rispetto delle norme ricordando che siamo in zona rossa". Così il sindaco Sandro Parcaroli. Con il consigliere delegato alla Sanità, il dott. Giordano Ripa, ha fatto il punto sull'emergenza pandemica e la campagna di vaccinazione a Macerata.

Il Comune ha messo a disposizione dell'Area Vasta 3 una nuova struttura per l'avvio della vaccinazione di massa; il capannone in zona Valleverde a Piediripa concesso gratuitamente da UniCredit Leasing. La struttura sarà fruibile dopo Pasqua.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, "la Regione, di concerto con l'Asur, ha indicato tre punti vaccinali per l'Area Vasta 3 (Macerata, Civitanova e Camerino-San Severino) secondo il piano vaccinale regolato dalla deliberazione regionale 1699/2020 successivamente integrato con Delibera della Giunta regionale n. 36/2021 - spiega il dottor Ripa -. Al distretto di Macerata afferiscono 24 comuni per un totale di circa 160mila persone". (ANSA).