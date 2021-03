Strage discoteca: premio letterario in memoria 14enne Emma

Un premio letterario in memoria di Emma Fabini, la 14enne di Senigallia (Ancona) morta la notte dell'8 dicembre 2018, insieme ad altri quattro minorenni e a una madre 39enne nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nella calca seguita a spruzzi di spray al peperoncino mentre attendeva il dj set di Sfera Ebbasta. Il premio si intitola "Il ricordo salvato": è aperto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 18 anni, diviso in due sezioni (10-13 e 14-18) e dedicato al tema del ricordo, su cui dovrà essere elaborato un testo di massimo 6mila battute.

L'iniziativa della famiglia della giovane in ricordo della giovane, appassionata di scrittura e di poesia, arriva dopo il libro in sua memoria ("I ricordi non salvano le lacrime" presentato lo scorso 30 settembre, giorno del compleanno di Emma. Era stato anche pubblicato un sito a lei dedicato. "Non voglio continuare a ricordarla come una delle vittime dell'ennesima tragedia italiana - ha detto il padre di Emma, Fazio Fabini presentando l'iniziativa - questo non spetta a me.

Il mio compito è mantenere vivo il ricordo di una bambina dalle doti enormi, che amava la poesia, timida e un po' colorata.

Credo sia il modo migliore per celebrarla, assieme ai suoi tanti amici che hanno, come lei, la passione per la scrittura". Il premio letterario vede la partecipazione delle scuole che Emma frequentava o aveva frequentato: la secondaria Marchetti e il liceo classico Perticari. Le dirigenti scolastiche, Patrizia d'Ambrosio e Fulvia Principi, hanno ricordato le grandi doti umane e intellettuali, di Emma, dimostrate in più occasioni nonostante la sua giovane età. (ANSA).