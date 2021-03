Quintana Ascoli si affilia a Fise Federazione sport equestri

La Quintana di Ascoli Piceno è ufficialmente affiliata alla Fise, la Federazione Italiana Sport Equestri. Grazie a un importante lavoro di riqualificazione del campo dei giochi dello Squarcia, ne sarà ottimizzato l'utilizzo: l'impianto resterà la casa della rievocazione storica, ma diventerà anche un centro sportivo federale in cui poter svolgere tutti gli sport di natura equestre e praticare l'attività agonistica nelle varie discipline della Fise.

"L'affiliazione favorirà inoltre la nascita di una vera e propria scuola cittadina per cavalieri, affinché proprio ad Ascoli possano crescere i campioni del domani" spiega il sindaco e magnifico messere Marco Fioravanti. Una struttura aperta tutto l'anno creerà una nuova forma di turismo sportivo, con positive ricadute economiche e di immagine sulla città di Ascoli e sull'intero territorio Piceno. La riqualificazione del campo Squarcia permetterà inoltre di organizzare eventi e attività anche in periodi non strettamente quintanari, rendendo l'impianto un polo fruibile e accessibile tutto l'anno. (ANSA).