Consegna droga ordinata web mentre Cc sono in casa, arresto

Ordina hascisc via web e la droga gli viene consegnata da un corriere proprio mentre i carabinieri stavano perquisendo la sua abitazione alla ricerca di stupefacenti: un 30enne, disoccupato, è stato così arrestato a Fabriano (Ancona). La perquisizione domiciliare dei militari del Norm di Fabriano, scattata dopo una segnalazione, non aveva dato i frutti sperati: niente droga in casa ma solo 800 euro in contati e bilancini di precisione. Mentre i carabinieri se ne stavano andando, senza formulare alcuna contestazione, un corriere ha bussato alla porta del 30enne per consegnargli un pacco che è stato aperto dai militari: all'interno c'erano 60 grammi di hascisc.

Accertato che il corriere era ignaro del contenuto del pacco, i carabinieri hanno invece arrestato il 30enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi il giudice presso il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e rimesso il 30enne in libertà, con obbligo di firma in caserma, in attesa della direttissima per la quale il suo legale ha chiesto i termini a difesa. (ANSA).