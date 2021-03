Vaccini, Univpm aderisce a Univax Day

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Anche quest'anno l'Università Politecnica delle Marche aderisce a Univax Day, giornata di sensibilizzazione sul tema dei vaccini, organizzata dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (Siica), in collaborazione con altre Università italiane e dedicata agli studenti delle scuole superiori. "Chi si vaccina protegge se stesso e gli altri" è il titolo dell'appuntamento online, in programma mercoledì 17 Marzo 2021, dalle 9:30 alle 12:00. Questo il programma: "Cos'è e a che cosa serve il sistema immunitario" prof. Gianluca Moroncini, Immunologo, docente in Medicina Interna presso Univpm; "Vaccinazioni: non un atto di fede ma una scelta consapevole" prof. Marcello Mario D'Errico, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e docente in Igiene generale e applicata presso Univpm; "Covid-19 2021" prof. Andrea Giacometti, infettivologo, docente di Malattie Infettive presso Univpm Info https://www.orienta.univpm.it/univax-day-2021/. (ANSA).