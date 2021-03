Fondazione Fedrigoni Fabriano compie 10 anni e celebra Dante

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 16 MAR - La Fondazione Fedrigoni Fabriano (Ancona) compie 10 anni all'insegna del sostegno alla cultura, alla ricerca scientifica e tecnica, alla salvaguardia e alla valorizzazione di un patrimonio storico cartario di inestimabile valore. "Dieci anni ricchi di iniziative che hanno segnato la storia della carta nazionale e internazionale" commentano i vertici, a partire dalla presidente Chiara Medioli, annunciando le iniziative per celebrare questo traguardo con numerose attività lungo tutto il 2021. La Fondazione ha avviato il restauro dell'Album de "I Segni delle Antiche Cartiere Fabrianesi" di Augusto Zonghi. Tra i progetti di rilievo prosegue l'identificazione, la catalogazione e la digitalizzazione della straordinaria collezione di carte antiche fabrianesi dal 1267, con il Corpus Chartarum Fabriano (CCF) che, nelle ultime settimane ha visto l'incremento di oltre mille records. Ad oggi sono 2.547 i reperti pubblicati online a disposizione degli studiosi di tutto il mondo per la datazione di documenti sine data et loco. La Fondazione anche quest'anno conferma il suo impegno sul fronte della ricerca. Infine, per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri (1321-2121), la Fondazione ha avviato uno studio che si propone di confrontare i "segni" (filigrane) fabrianesi presenti nelle carte della Collezione di Augusto Zonghi con quelli rintracciabili nelle opere miniate e negli incunaboli della Divina Commedia. (ANSA).