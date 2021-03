Covid: Marche, ricoveri a quota 868 (+14),133 Intensiva (+1)

Non accenna a cessare l'aumento del numero di ricoveri Covid nelle Marche che prosegue per il 13 giorno consecutivo: ora sono 868 (+14) mentre sono 43 le persone dimesse nell'ultima giornata. Sostanzialmente stabili i ricoveri in Terapia intensiva (133, +1) e Semintensiva (214, invariati) mentre si è registrato un consistente aumento di degenti in reparti non intensivi (521, +13). In calo, riferisce il Servizio Sanità della Regione, gli assistiti nei pronto soccorso (125, -12) e anche gli ospiti di strutture territoriali (234, -7). In diminuzione sono risultati i positivi in isolamento domiciliare (9.284, -274) e le quarantene per contatto con contagiati (21.537, -274; 8.338 persone con sintomi e 376 operatori sanitari). I guariti/dimessi salgono da 65.726 e 66.530 (+804).

(ANSA).