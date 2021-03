Covid; Marche, cabina regia, numero verde potenziato e sito

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Un potenziamento del numero verde regionale sul coronavirus, il lancio di un nuovo sito web sull'andamento delle vaccinazioni e una cabina di regia sulle vaccinazioni. Sono le novità annunciate dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nella sua comunicazione al Consiglio regionale, riunito in forma telematica in seduta straordinaria sull'emergenza pandemica. Il numero verde 800936677 sarà potenziato "come sostegno informativo a tutti i cittadini". Il sito web, in lavorazione in questi giorni, offrirà "le indicazioni quotidiane sull'andamento delle vaccinazioni per tipo, per numero di dosi inoculate, ma anche sulle quantità a disposizione ancora da inoculare", un flusso di dati destinato ad aumentare quando le vaccinazioni saranno aperte ai medici di famiglia e alle imprese: "sarà inoltre possibile dare informazioni aggiornate, anche in caso di imprevisti, mancate consegne che speriamo non ci siano". Tra le novità anche l'arrivo "a breve" delle cure con anticorpi monoclonali , che potranno esser usate per le fasce più avanzate di età. Ma c'è anche la richiesta di una fase sperimentale per fasce di età più giovani". (ANSA).