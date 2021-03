Vaccini: università Macerata, al via vaccinazione personale

(ANSA) - MACERATA, 15 MAR - Sono cominciate stamattina le vaccinazioni per il personale dell'Università di Macerata.

UniMc, in accordo con la Regione, sta procedendo autonomamente alla somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i propri dipendenti attraverso il proprio spin off di For.Med.Lab, nato dallo storico istituto di tossicologia forense. Oltre 430 le persone che si sono prenotate per i cinque giorni programmati.

Alcuni docenti hanno già ricevuto il proprio vaccino nella regione di appartenenza.

"In ottemperanza alle disposizioni governative - riferisce il rettore Francesco Adornato -, l'Università di Macerata ha dato avvio alla campagna di vaccinazione diretta al proprio personale docente e non docente: una dimostrazione di piena fiducia nella scienza che, riprendendo le parole del nostro presidente della Repubblica, rappresenta un atto di responsabilità e un dovere.

Nello stesso tempo, - aggiunge - il nostro pensiero e la nostra piena solidarietà vanno a tutti i cittadini italiani che non hanno ancora potuto vaccinarsi, ma che riteniamo potranno farlo presto, in considerazione dell'impegno che le autorità nazionali e regionali stanno profondendo in questo importante obiettivo".

"L'Ateneo non abbasserà la guardia nell'osservanza delle regole sanitarie, - sottolinea Adornato - per continuare a garantire a tutti i propri studenti e dipendenti la ripresa in piena sicurezza di tutte le attività in presenza. Il processo di vaccinazione è gestito internamente dall'Ateneo, - spiega - dalla prenotazione attraverso il proprio gestionale, alla somministrazione al Polo Pantaleoni, dove sono stati allestiti le postazioni di accettazione, due punti vaccinali e l'area di osservazione". (ANSA).