Covid: Marche; ricoveri in aumento da 12 giorni, ora 854 (+20)

(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - Nelle Marche per il 12/o giorno consecutivi aumenta il numero di ricoveri: nell'ultima giornata sono passati da 834 a 854 (+20). Lo riferisce il Servizio Sanità regionale nell'ultimo aggiornamento: un paziente in più in Terapia Intensiva (132, +1) e ben 20 in più nei reparti non intensivi (508) mentre i degenti in Semintensiva sono 214 (-1).

Nelle ultime 24ore sono 16 le persone dimesse mentre cresce ancora il numero delle persone assistite nei pronto soccorso (137, +17) e anche degli ospiti di strutture territoriali (241, +6). In sensibile calo invece sia i positivi in isolamento domiciliare (9.558, -518) sia le quarantene per 'contatto' (21.263, -633; 8.134 con sintomi, 370 sono operatori sanitari).

I guariti/dimessi sono ora 65.726 (+872). (ANSA).