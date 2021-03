A fuoco autobus nel Fermano, illesi autista e passeggeri

(ANSA) - FERMO, 15 MAR - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane tra Mogliano (Macerata) e Massa Fermana (Fermo), in località Villa Berardi, lungo la Sp 72, per l'incendio di un autobus.

L'automezzo, alimentato a gasolio è stato avvolto completamente dalle fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco, del Comando di Macerata e di quello di Fermo, hanno spento il rogo con un liquido schiumogeno e e mezzo in sicurezza il mezzo. Illeso l'autista e i due passeggeri che erano a bordo. (ANSA).