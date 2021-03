Droga: in treno con 500 gr cocaina nel trolley, arresto Cc

In treno da Milano ad Ancona con un panetto da mezzo chilogrammo di cocaina nel trolley. Un 29enne di origine dominicana è stato arrestato dai carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona per detenzione a fini di spaccio di droga. L'uomo, residente a Martina Franca (Taranto), è apparso nervoso alla vista dei carabinieri; ed è stato fermato per un controllo all'uscita della stazione di Ancona, appena sceso da un Intercity proveniente da Milano. Nella piccola valigia che trasportava, i militari hanno rinvenuto lo stupefacente e per questo è il 29enne, incensurato, è finito in carcere. I carabinieri hanno anche sequestrato 220 euro in possesso del dominicato ritenuti provento di spaccio e un cellulare: l'ipotesi è che l'uomo fosse sceso ad Ancona per fare qualche 'consegna'. (ANSA).