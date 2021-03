Covid: Tolentino, chiusi al pubblico parchi e giardini

Chiusi al pubblico da oggi, con apposita ordinanza del sindaco Giuseppe Pezzanesi, tutti i parchi e giardini presenti nel territorio comunale di Tolentino.

Il provvedimento è stato preso, spiega il Comune, "a seguito dell'evoluzione dell'epidemia e considerati i nuovi provvedimenti che prorogano lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia su quello regionale"; obiettivo è "evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità".

Intanto a Tolentino è terminato il secondo screening gratuito Covid 19 effettuato da uno spin off dell'Università di Camerino e che ha interessato gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Tolentino e che annovera la "Grandi", il "Plesso "'815" e il "Don Bosco" e gli studenti dell'Istituto tecnico economico e coreutico dell'Istituto superiore "Filelfo". Nella giornata conclusiva, ieri, effettuati meno di 100 tamponi, nessun positivo. Lo screening gratuito, in modalità driver through, è stato organizzato nell'area appositamente allestita vicino alla piscina comunale "Caporicci", in zona Sticchi.

(ANSA).