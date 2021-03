Covid: Civitanova, 10 posti Medicina urgenza, no conversione

(ANSA) - ANCONA, 14 MAR - L'ospedale di Civitanova Marche resterà aperto non convertendosi in covid hospital, con dieci posti letto di Medicina d'Urgenza al piano terra vicino al pronto soccorso, destinati ai malati Covid a bassa intensità; non ha ancora aperto, in via precauzionale, il sesto ed ultimo modulo di terapia intensiva del Covid center "per non far esautorare il centro specialistico e lasciare altro eventuale spazio a chi potrebbe necessitare di cure più severe". Sono due misur adottate dalla direttrice Area Vasta 3 e della Terapia intensiva del Covid Hospital, Daniela Corsi: una nuova organizzazione per fronteggiare le numerose ospedalizzazioni causa Covid e tutelare la salute di tutti gli altri malati acuti.

In mattinata vertice, fa sapere il Comune, all'ospedale di Civitanova Marche per mettere a punto la "nuova strategia della gestione della crisi sanitaria in contrasto alla nuova ondata pandemica, la più grave di tutte le precedenti che riscontra una rapidissima diffusione e incide stavolta soprattutto nella popolazione dei quaranta/cinquantenni.

"Il reparto di Medicina ordinaria dell'ospedale, potrà quindi con otto posti letto, - osserva il Comune - continuare ad accogliere ospiti 'non covid' e garantire così tutte le prestazioni ordinarie. "Una decisione saggia - commenta il sindaco Fabrizio Ciarapica - e che denota le grandi capacità organizzative della dott.ssa Corsi, cui va il mio ringraziamento, e un cambio di passo rilevante nella gestione dell'organizzazione dell'emergenza con senso di condivisione".

