Vino: Doc Marche, al via le degustazioni digitali con Imt

Dal nuovo studio televisivo "Studio Marche", allestito a Jesi nei locali dell'Ime (Istituto marchigiano di enogastronomia), prendono il via il 15 marzo le degustazioni digitali sui vini Doc della regione, una iniziativa di Imt (Istituto Marchigiano dei vini) rivolta alla stampa nazionale ed europea. I dodici digital tasting in diretta streaming, già sold-out, propongono all'assaggio le denominazioni più affermate a quelle meno conosciute: degustazioni a distanza ma non virtuali, grazie ai prodotti spediti dalle Marche nelle case dei partecipanti.

Due i cartelloni in programma: "Marche tasting!", otto degustazioni destinate a quindici giornalisti nazionali di settore per ciascun appuntamento, e "Verdicchio&Co", quattro incontri pensati per la stampa e i sommelier esteri. "La scelta delle degustazioni online - fa sapere Alberto Mazzoni (Imt) - nasce dall'esigenza di tenere alta l'attenzione sulla qualità delle produzioni vinicole marchigiane, soprattutto in un momento storico dove l'emergenza sanitaria ha paralizzato il mondo degli eventi decimando le occasioni di promozione in presenza".

Dal 15 marzo al 14 giugno i tasting riguarderanno le Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi, Rosso Conero, Verdicchio di Matelica, Lacrima di Morro d'Alba, Colli Maceratesi Ribona, Bianchello del Metauro, Colli Pesaresi, Esino, I Terreni di Sanseverino, Pergola, San Ginesio e Serrapetrona, e le Docg Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, Conero Riserva, Verdicchio di Matelica Riserva e Vernaccia di Serrapetrona, e infine le bollicine della regione.

Per l'Europa, partenza in Olanda martedì 16 marzo e replica il 30 marzo con una masterclass dedicata in particolare al Verdicchio. Stesso format in Germania il 12 e il 19 aprile, che continua il tour delle degustazioni europee. In lavorazione ulteriori incontri nei Paesi Baltici, in Finlandia e in Svezia.

