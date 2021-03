Terremoto: Camerino, ripulitura porta mura antichi splendori

(ANSA) - CAMERINO, 13 MAR - Nuova vita per le mura di Camerino (Macerata) che tornano a splendere grazie a un intervento di ripulitura che ha permesso di riportare la cinta muraria agli antichi splendori ridefinendo parte del perimetro del centro storico della città. Un intervento che si colloca nell'ottica di un progetto di valorizzazione delle mura, a cui seguirà un'ulteriore ripulitura dalle erbacce cresciute negli anni anche tra i mattoni, e di attenzione al decoro urbano.

"Devo ringraziare tutto il servizio manutenzione, a partire dai nostri operai - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Marco Fanelli - per il grande lavoro che hanno svolto. Abbiamo deciso di ripulire le mura perché oltre a un'azione di decoro si tratta della volontà di valorizzare una parte della città che costituisce un patrimonio storico, artistico e architettonico.

Ciò - ha aggiunto - si accompagna al valore più importante per tutti noi: valorizzare e ridare splendore a una parte della città che riteniamo non abbia avuto la giusta attenzione e non sia stata valorizzata a dovere". (ANSA).