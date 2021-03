Droga: doppia serra marijuana in camera e garage, arrestata

(ANSA) - COLLI AL METAURO, 13 MAR - Nel garage dell'abitazione di una 40enne a Colli al Metauro (Pesaro Urbino) c'era piccola serra perfettamente funzionante, larga circa 1,5 mt e alta 2: all'interno nove piante di canapa indiana alte circa 15 cm la cui crescita era favorita da lampade a led, da un tubo per il riscaldamento, da un articolato sistema di ventilazione e di filtraggio, nonché da un timer per l'attivazione automatica a tempo della serra, strumenti tutti accesi e funzionanti. Lo hanno scoperto i carabinieri della locale stazione i quali hanno arrestato la 40enne, incensurato per coltivazione e detenzione di marijuana. Nelle vicinanze della serra, i militari hanno trovato inoltre un essiccatoio, nonché concimi e altro materiale utile per la coltivazione.

A casa della donna, in un pensile della cucina, è stato rinvenuto un vasetto in vetro contenente circa 8 grammi di marijuana già essiccata e pronta per il consumo. Nella camera da letto rinvenuta un'altra serra, più piccola di quella trovata nel garage, anche questa regolarmente in funzione con lampade e impianto di ventilazione e riscaldamento accesi, e con all'interno altre due piantine di marijuana in crescita. Infine, nell'armadio della camera c'erano quattro confezioni contenenti in totale 25 semi di canapa indiana ancora da interrare.

Al termine dell'udienza di convalida alla 40enne comminata una pena (sospesa) di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Disposta la confisca e distruzione della droga e del materiale rinvenuto. (ANSA).