Coni: Marche; Fabio Luna confermato presidente

(ANSA) - ANCONA, 13 MAR - Fabio Luna è stato confermato presidente del Coni Marche. Con 51 voti Luna riconquista la fiducia dei 54 rappresentanti presenti su 56 del Consiglio regionale e guiderà il Comitato per il prossimo quadriennio olimpico.

Eletta anche la nuova Giunta. A comporre l'organo direttivo, per le federazioni Marco Porcarelli (Fita) con 18 preferenze, Andrea Pietroni (Fipav) con 14 e Renato Camilli (Fids) con 12.

Per le discipline associate si afferma Rita Placidi (Fitw) con 52 voti su 54. Per gli atleti, entra in Giunta Chiara Papalini (Fise) con 54 voti su 54. Per i tecnici vittoria di Giovanni Battista Torresi (Fit) con 53 voti su 54. E per gli Enti di promozione sportiva Armando Stopponi (Uisp) con 48 voti su 54.

Luna ha ringraziato coloro che gli hanno dato fiducia. La sua candidatura aveva avuto un sostegno unitario del mondo sportivo.

"Il sostegno di molti, che ha portato la mia ad essere una candidatura unica, - ha affermato Luna - è il segno di una ritrovata unità del Coni Marche, e del superamento di alcune contrapposizioni. Sin dal principio del mio incarico nel 2017 - ha ricordato - ho voluto essere un presidente a servizio dello sport e degli operatori sportivi, perché potessero vedere nel Coni un punto di riferimento, un valido aiuto per superare i problemi ed anche un acceleratore di sviluppo e crescita".

"Tutto nel segno della trasparenza, intesa come condivisione chiara di obiettivi ed impegni. Continuerò sul solco tracciato, - ha concluso - sempre aperto a suggerimenti per migliorare insieme e rendere sempre più grande il mondo sportivo marchigiano". (ANSA).