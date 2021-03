Sport:Club Scherma Jesi a Vezzali, 'mitighi legge Spadafora'

(ANSA) - JESI, 12 MAR - Il club scherma Jesi, fucina di olimpionici tra cui Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Giovanna Trillini e Stefano Cerioni, plaude alla nomina di Valentina Vezzali quale sottosegretario con delega allo sport, e lancia da subito un appello alla campionessa: "Ci auguriamo - fa sapere il presidente Alberto Proietti Mosca - che Valentina possa adoperarsi per mitigare l'impatto della Riforma Spadafora sulle società sportive". La riforma dello sport, approvata dal Consiglio dei Ministeri, preoccupa molte realtà del settore in particolare sui temi del vincolo sportivo e del lavoro sportivo.

"Il mio stato d'animo è duplice - commenta Proietti Mosca - da un lato sono contento ed orgoglioso che un grande atleta del Club abbia raggiunto un simile traguardo. Valentina qui è di casa, dopo essersi allenata qui per anni ora viene per accompagnare i figli iscritti a questa scuola". "Sono però anche molto preoccupato - aggiunge - perché se la Legge Spadafora entrerà in vigore dal prossimo settembre, in un periodo di crisi come questo, sicuramente ci sarà una grossa moria di società sportive. Mi auguro che Valentina sappia interpretare al meglio lo stato d'animo dello sport italiano. La preoccupazione è di tutti coloro che fanno sport dilettantistico nel nostro paese".

Dunque, conclude il presidente del club schermistico: "cercheremo di sottoporre al nuovo sottosegretario le nostre motivazioni, quello che chiediamo è che la legge o sia modificata o venga applicata il più tardi possibile". (ANSA).