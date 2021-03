Pellegrinaggio Macerata-Loreto dedicato alla speranza 12/6

(ANSA) - ANCONA, 12 MAR - 'Quando vedo te, vedo speranza' è il tema del 43/o Pellegrinaggio Macerata-Loreto, in programma sabato 12 giugno 2021 e che come lo scorso anno "si svolgerà nella forma di un gesto a Loreto, che sarà possibile seguire a distanza". Lo annunciano gli organizzatori dell'evento religioso, citando una frase di papa Francesco: "nell'attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione". Lo scorso anno, ricordano, "il Pellegrinaggio si è svolto in una maniera diversa e impensata, con un gesto proposto a porte chiuse da Loreto. In modo sorprendente, quasi un milione di persone si sono unite da casa. Abbiamo potuto toccare con mano che anche la circostanza più difficile non impedisce che emerga tutto il bisogno che il nostro cuore ospita nel più profondo di noi stessi". (ANSA).