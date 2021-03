Incendi, in fiamme appartamento a Falconara

(ANSA) - ANCONA, 12 MAR - Incendio la scorsa notte in un appartamento di Falconara Marittima, in via Flaminia. Le fiamme hanno interessato l'intero appartamento e il tetto in legno. Il proprietario era fuori casa e così non ci so no state persone coinvolte. Sul luogo i vigili del fuoco di Ancona con due autobotti e l'autoscala, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. (ANSA).