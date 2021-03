Pd, due donne ai vertici di federazione Pesaro Urbino

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - Due donne ai vertici del Pd di Pesaro Urbino. L'assemblea provinciale della Federazione del Partito Democratico di Pesaro e Urbino nella seduta di martedì 9 marzo ha eletto all'unanimità Rosetta Fulvi segretaria provinciale e Monica Scaramucci presidente. "In un momento politico non semplice per il Pd nazionale - si legge in una nota - la Federazione provinciale sceglie le donne per essere rappresentato e guidare il percorso che porterà alla fase congressuale". L'elezione delle due rappresentanti femminili rappresenta anche "il risultato di un percorso condiviso con il segretario regionale Giovanni Gostoli di ricucitura e di confronto teso a superare le tensioni legate alle passate elezioni regionali e per garantire la presenza di un partito capace di guardare all'interesse prioritario della propria comunità". "Abbiamo riportato le persone a parlarsi e condividere un progetto. Da oggi la Federazione provinciale del Pd di Pesaro Urbino ritrova un'unità vera condividendo l'obiettivo di scrivere insieme una pagina nuova. Il percorso non era scontato ma ci siamo riusciti tutti insieme" dichiara Gostoli. La nuova gestione mira a far tornare il Pd "una comunità di idee capace di ricostruire un'area culturale che non corrisponda esclusivamente alla propria sigla politica, ma che guardi alla rete di tutte le sensibilità che trovano cittadinanza nella società e che condividono i valori del centrosinistra", con un forte coinvolgimento dei territori, il rapporto con i sindaci, la collaborazione e il rispetto tra partito e livelli istituzionali. "Abbiamo accettato la sfida perché il Pd è fondamentale per la democrazia. In un momento difficile come quello prodotto dalla pandemia occorre grande senso di responsabilità, capacità di ascolto e di risposta ai tanti bisogni delle persone. Il senso di responsabilità in un partito si traduce in unità. Ora attendiamo un percorso analogo anche a livello nazionale" dichiarano Rosetta Fulvi e Monica Scaramucci". (ANSA).