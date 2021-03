Droga: acquista marijuana online con bitcoin,arrestato

Acquista 390 gr di marijuana online dall'Olanda pagando in criptovaluta 'bitcoin' ma viene scoperto e arrestato dalla Guardia di Finanza. Un 21enne residente a Camerino è finito in manette dopo che i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, con supporto della Tenenza di Camerino, hanno accertato che era diretto a lui il plico contenente lo stupefacente fiutato dal cane anti-droga "Edir" durante un controllo delle merci giacenti in magazzini di corrieri in provincia di Macerata. Dopo aver aperto il pacco, previa autorizzazione della Procura di Macerata, aver tolto la marijuana e averla sostituita con materiale generico, i militari ne hanno scortato la consegna cosiddetta 'controllata' fino al destinatario. Così hanno individuato il 21enne che arrestato il flagranza di reato. Due suoi coetanei, coinvolti nell'acquisto, sono stati denunciati a piede libero. La marijuana è stata sequestrata. (ANSA).