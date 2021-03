Cinema: Corto Dorico si fa on line, su social e piattaforme

Corto Dorico Film Fest non molla : la XVII edizione del festival di cortometraggi di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d'Italia, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, si farà, sia pure in versione online da sabato 20 marzo fino a domenica 28. Lo hanno annunciato gli organizzatori durante una conferenza stampa in diretta streaming. "Ce l'abbiamo messa tutta per fare il Festival in presenza - ha detto Daniele Ciprì - ma non è stato possibile. Torneremo a vivere il Festival in presenza, intanto la sfida sarà emozionare il pubblico, sempre più numeroso e appassionato, anche in questa edizione on line, con un programma intenso e pieno di sorprese".

Sono 36 gli appuntamenti virtuali tra incontri, masterclass, panel (sulla pagina facebook di Corto Dorico e sul canale youtube di Argowebtv) e visioni di cortometraggi e film (sulla piattaforma Mymovies.it). Tra gli ospiti il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Agostino Ferrente, il regista e sceneggiatore Giorgio Diritti, Paolo Bernardelli autore di "SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano", docufilm di successo su Netflix, i due fratelli Antonio e Marco Manetti, l'attrice Serena Rossi, il produttore cinematografico Carlo Macchitella, il produttore e autore Omar Rashid, il critico cinematografico Gianni Canova. Ad anticipare l'apertura sarà, venerdì 19 marzo, l'incontro online (sulla pagina facebook di Corto Dorico) con l'attore Marco D'Amore, conosciuto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie tv Gomorra, nelle vesti di "professore" de "L'Ora di Cinema - In classe con", in cui interagirà con alcuni studenti dei licei di Ancona.

"Metamorfosi" è il tema del festival di quest'anno. (ANSA).