Vaccini: Mastrovincenzo su dosi a non deambulanti e disabili

(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - "Nonostante i ripetuti annunci, ancora non sono iniziate le #vaccinazioni delle persone #ultraottantenni non deambulanti, su cui costantemente i familiari chiedono informazioni ai medici di base che, a loro volta, non sono in grado di rispondere". Lo scrive su Fb il consigliere regionale Pd Antonio Mastrovincenzo.

"Così come, nonostante da gennaio fossero state annunciate, non sono ancora neanche iniziate le prenotazioni per la vaccinazione delle persone #disabili e dei loro familiari. - prosegue riguardo all'atto a firma anche della consigliera Manuela Bora - Su questi inaccettabili ritardi, ho depositato stamattina una #interrogazione per chiederne il motivo e conoscere i tempi di attivazione, che ormai non sono più procrastinabili". (ANSA).