Sanità: 118 Ancona, +2 ambulanze h24 da Croce gialla e Rossa

Due ambulanze in più per servizio h24 a disposizione dalla centrale operativa 118 per i soccorsi ad Ancona e comuni limitrofi. Le metteranno a disposizione la Croce Gialla e la Croce Rossa dopo i problemi dei giorni scorsi con ambulanze ferme ad Ancona anche 6-7 ore a causa del sovraffollamento di interventi per Covid-19.

Finora la Croce gialla forniva un mezzo in servizio h24 e un secondo dalle 8 alle 20 mentre la Croce Rossa operava con un mezzo h24. Con la nuova organizzazione, la Croce Gialla garantirà un altro mezzo tutte le sere dalle 20 alle 8; in sostanza, nel complesso due ambulanze in servizio h24. Per il resto della giornata, dalle 8 alle 20, la macchina verrà gestita dall'Anpas (un equipaggio in turnazione dai Comuni limitrofi come Agugliano, Montemarciano, Falconara Marittima ecc).

Nell'implementazione la Croce Rossa metterà a disposizione una seconda macchina h24 che affiancherà quella già attiva. (ANSA).