Gruppi lupi avvistati a Corinaldo, danni ad imprese agricole

Dopo Senigallia, Ostra e Belvedere Ostrense, da qualche tempo sono stati avvistati i lupi anche nel territorio di Corinaldo. Lo conferma il sindaco Matteo Principi il quale riferito al presidente delle Marche Francesco Acquaroli e ai responsabili del servizio regionale agricoltura che la presenza dei lupi nell'area collinare del borgo gorettiano è ormai costante.

Gli avvistamenti si sono concentrati negli ultimi due mesi, in piccoli gruppi di 3-4 esemplari e persino in prossimità dei centri abitati. La circostanza ha fatto scattare l'allarme: "La presenza dei lupi - ha spiegato Principi - è fonte di grave preoccupazione per la popolazione. Prima questi avvistamenti erano molto sporadici mentre ora la loro presenza è divenuta abbastanza costante". Una presenza che ha già causato dei danni ad alcune imprese agricole. Da qui la richiesta al governatore Acquaroli di fare ricorso inderogabile a "misure più efficaci di controllo perché la situazione non sfugga di mano". (ANSA).