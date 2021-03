Covid: Marche, altra impennata ricoveri, ora sono 760 (+26)

Altra impennata di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata 26 ricoverati in più fanno salire il numero complessivo a 760 tra cui 107 pazienti in Terapia intensiva (+4). In Semintensiva, comunica il Servizio Sanità della Regione, ci sono 188 persone (-1) mentre l'aumento più rilevante si è registrato nei reparti non intensivi (465, +23). Nelle ultime 24ore 41 persone sono state dimesse.

Agli Ospedali riuniti di Ancona in particolare ci sono 129 ricoveri ma anche 23 persone assistite in pronto soccorso (il totale regionale è 119, -5); 58 i degenti nel Covid Hospital di Civitanova Marche (Macerata). Crescono gli ospiti di strutture territoriali (210, +6). Intanto i positivi in isolamento domiciliare arrivano a quota 9.885 (+70) e le quarantene per 'contatto' con contagiati a 21.447 (+79, 7.605 con sintomi; 399 sono operatori sanitari). (ANSA).