Covid: Marche, 881 positivi in 24h, 40% in provincia Ancona

Sono 881 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi nelle ultime 24ore tra cui 358 in provincia di Ancona (40,6% del totale) e 219 (24,8%) nel Maceratese. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Altri 159 casi riscontrati ne percorso screening antigenico e da confermare con tamponi molecolari.

Nell'ultima giornata "testati 7.315 tamponi: 4.676 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.827 nello screening con percorso Antigenico) e 2.639 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari al 18,8%).

Dei positivi al molecolare, tra i quali 92 soggetti con sintomi, ce ne sono anche 137 in provincia di Pesaro-Urbino, 69 in provincia di Fermo, 57 in provincia di Ascoli Piceno e 41 da fuori regione. I casi comprendono contatti in setting domestico (167), contatti stretti di positivi (347), in setting lavorativo (25), contatti in ambienti di vita/socialità (4), in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (37), screening percorso sanitario (3) e 2 casi da fuori regione. Per altri 202 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Nel Percorso Screening Antigenico effettuati "1.827 test e riscontrati 159 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 9%". (ANSA).