Covid: assessore Marche, occupazione Area Medica sopra 50%

(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - Nelle Marche - da oggi al 14 marzo oltre alle province di Ancona e Macerata sono in zona rossa anche quelle di Pesaro Urbino e Fermo mentre Ascoli Piceno resta arancione - "l'aumento dei ricoveri negli ospedali ha comportato la sospensione di alcune attività programmate per poter adibire medici, anestesisti e infermieri alle terapie intensive e semi-intensive". Lo scrive l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini in un post su Facebook.

"L'occupazione dei posti letto in terapia intensiva - ricorda l'assessore - ha superato da giorni la soglia critica del 30%, come pure l'occupazione dei posti in Area medica che dovrebbe essere al 40 % (supera il 50%). Stessa condizione di altre Regioni che si trovano ad affrontare la pandemia". (ANSA).