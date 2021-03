Covid: Acquaroli, "forte impatto terza ondata" su ospedali

(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - E' "situazione complicata" quella epidemiologica nelle Marche dove c'è stata nelle ultime settimane una "impennata della curva" e quattro province su cinque (tutte tranne Ascoli Piceno che è arancione) sono in zona rossa. Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli a Timeline su Sky Tg 24. "Si tratta della recrudescenza della terza ondata - ha aggiunto - che da noi sta avendo un forte impatto sulle strutture sanitarie ad Ancona soprattutto e nelle province limitrofe. Sembra in questi ultimi giorni che l'afflusso e la pressione negli ospedali stiano un po' allentando, - ha proseguito Acquaroli - ma siamo in attesa dell'efficacia delle misure che abbiamo adottato".

"Con il problema delle varianti sono importanti le indicazioni del Cts sulle nuove misure da adottare. - ha affermato il governatore - La mia opinione è che i provvedimenti debbano essere presi a carattere regionale e provinciale, non misure indiscriminate e generalizzate laddove in alcune regioni non c'è necessità". (ANSA).