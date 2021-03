Contrabbando: stop a 221 litri alcolici su pullman al porto

Al porto di Ancona, su un pullman turistico appena sbarcato dalla motonave in servizio di linea con l'Albania, i funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli hanno scoperto e sequestrato prodotti alcolici di provenienza illecita. A fronte di un solo passeggero a bordo, nel bagagliaio erano presenti molti colli di varia natura, tra i quali erano nascosti 26 diversi contenitori in plastica, per una capacità totale di 221,5 litri di prodotto alcolico, privo di documenti commerciali e fiscali che ne giustificassero provenienza e circolazione.

Utilizzando la strumentazione in dotazione, i funzionari hanno accertato il grado alcolico del prodotto che è stato poi immediatamente sottoposto a sequestro, a tutela dell'erario e della salute dei consumatori, scongiurando l'eventuale immissione in consumo di prodotti potenzialmente dannosi.

Recentemente l'Adm hanno riscontrato un anomalo incremento di pullman nonostante il traffico turistico non sia ancora ripreso pienamente. Dunque è scattato il controllo del mezzo anche perché aveva a bordo un solo passeggero. (ANSA).