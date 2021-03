Vaccini: Comune Pesaro raddoppiano sedi somministrazione

Raddoppiano le sedi pesaresi per la vaccinazione anti Covid-19 perché "così non va". Sottolinea il sindaco Matteo Ricci: "L'avevamo già detto ad Asur e Regione: - afferma - sono necessari, da subito, più punti per garantire che il servizio sia svolto in sicurezza. Per questo, da sabato 13 marzo, 'sdoppieremo' la location di Celletta aggiungendo agli spazi del Monaldi quelli della palestra, in attesa che l'Asur attivi le altre sedi che abbiamo già indicato".

"Gli over80 residenti nell'Ats 1 (Pesaro, Gradara, Gabicce, Tavullia, Montelabbate, Vallefoglia, Mombaroccio), - fa sapere il Comune - che hanno prenotato il servizio saranno suddivisi tra il centro sociale Monaldi e la palestra di Celletta.

L'impianto di 420 mq è in via P. Pasolini 7, nel Quartiere 2, a 300 metri dal centro sociale Novecento": "Un luogo che ci permetterà di far attendere gli over80 e i loro accompagnatori in spazi adeguati, sicuri e areati" aggiungono Enzo Belloni, assessore all'Operatività e Mila Della Dora, assessore con delega alla Salute.

L'Amministrazione "ha deciso di intervenire nell'organizzazione del servizio di vaccinazione in attesa che l'Asur attivi ulteriori due aree tra cui quella di 1500 mq interna all'Iper Rossini, "struttura che ci è stata messa a disposizione gratuitamente" perché, "come abbiamo già sottolineato, sono necessari 1 punto ogni 40mila abitanti, esattamente ciò che indica il Dl sostegno del governo Draghi.

Avere un unico luogo per fornire il servizio agli over80 di Pesaro e dei comuni della Valle del Foglia - conclude il sindaco - crea problemi organizzativi". (ANSA).