Comuni: Macerata, al via demolizione centro fiere

E' stata avviata la demolizione del Centro fiere di Villa Potenza a Macerata, struttura che nelle settimane scorse era stata sede dello screening di massa anti Covid. Le operazioni di demolizione dei fabbricati sono propedeutiche al progetto di riqualificazione del centro fieristico denominato Orti (Occupazione, rigenerazione, territorio, innovazione). Progetto che prevede la ricostruzione di tre padiglioni, quello centrale di 9 mila metri quadrati e altri due di circa 2.500 metri quadrati, per una superficie complessiva di circa 14 mila metri quadrati. Il costo dell'intervento è di 12.783.114 euro.

Ad anticipare la demolizione dei vecchi fabbricati è stata la bonifica delle coperture in amianto. Il cantiere per avviare la fase di realizzazione delle fondazioni sarà aperto non appena le demolizioni saranno completate e l'area sarà stata liberata dalle macerie. "Le operazioni di demolizione dovrebbero durare circa quattro settimane, ma a giudicare l'operosità dell'impresa è probabile che saranno ultimate in anticipo rispetto al crono programma - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori - Ho voluto assistere personalmente a questa fase di partenza dei lavori insieme al dirigente, Tristano Luchetti, per verificare la consistenza e soprattutto condividere con l'impresa l'importanza dell'opera strategica per la città".

"Siamo consapevoli - ha proseguito Melchiori - che l'emergenza sanitaria e il cantiere comportano inevitabilmente lo stop delle manifestazioni fieristiche e per questo cercheremo di trovare soluzioni di compromesso che possano far riprendere le tradizionali fiere prima ancora dell'ultimazione dei lavori prevista in circa 500 giorni - ha concluso - Tra maggio e giugno potremo fare un primo punto della situazione sia in merito all'evoluzione della pandemia che allo stato dell'opera edile".

