Camere Commercio: Marche, con zone rosse stop 8.415 imprese

Nelle Marche, dopo l'ordinanza del presidente Francesco Acquaroli, con l'entrata in zona rossa da domani 10 marzo fino al 14 marzo, anche delle province di Pesaro Urbino e Fermo - dopo Ancona e Macerata e con la sola esclusione di Ascoli Piceno che resta 'arancione' - si porta a 8.415 il numero di imprese marchigiane la cui attività è sospesa. Emerge dai dati della Camera di Commercio Marche, presieduta da Gino Sabatini, anche sulla base delle disposizioni previste del nuovo Dpcm del governo Draghi per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Tra le 8.415 attività sospese, 8.267 (98%) sono concentrate nelle zone rosse. Resiste in zona arancione il solo territorio di Ascoli Piceno dove, fa sapere la Camera di Commercio, valgono minori restrizioni che comunque hanno portato alla sospensione di 148 imprese delle oltre 20.600 attive in provincia.

Secondo l'interpretazione del sistema camerale del disposto del Dpcm del 2 marzo, in zone rossa "rimangono chiusi oltre ai luoghi dello sport (piscine, palestre, impianti sportivi), dell'intrattenimento (discoteche e sale da ballo) e della cultura (come cinema e teatri) anche codici del settore del commercio al dettaglio. Non viene annoverata tra le attività sospese la ristorazione, considerando che i servizi di asporto e consegna a domicilio rimangono attivi.

Nell'Anconetano la concentrazione più alta di imprese sospese si rileva nel capoluogo (616), a Senigallia (317), Osimo (183), Jesi (277), Falconara Marittima (152), Chiaravalle (104), Castelfidardo (94). Nel comune di Fermo sospese 221 imprese, 205 a Porto Sant'Elpidio, 152 Porto San Giorgio, 78 a Montegranaro, 47 a Monte Urano. In provincia di Macerata, oltre al capoluogo ( 326), si segnala Civitanova Marche (491), Porto Recanati (265), Tolentino (154) e Recanati (105). Nel Pesarese sono ferme 594 attività nel capoluogo di provincia, 388 a Fano, 114 a Mondolfo, 94 a Urbino, 86 nel Vallefoglia. (ANSA).