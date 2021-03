Aggressioni a nonna per avere soldi per droga, denunciata

Una giovane tossicodipendente è stata denunciata per tentata rapina ed estorsione continuata ai danni della nonna alla quale non potrà ora avvicinarsi. La vittima aveva chiesto aiuto ai poliziotti dopo essere stata aggredita dalla nipote: la ragazza aveva invitato la nonna a un appuntamento in una zona periferica di Fano e, con ogni probabilità in preda ad una crisi di astinenza, aveva tentato di strapparle la borsa ma era stata messa in fuga da un passante.

Si tratta di uno dei tre codici rossi attivati nell'ultimo periodo dal Commissariato di Fano sotto il coordinamento della Procura di Pesaro. Secondo le indagini della polizia, la donna era in una condizione di pesante soggezione fisica e psicologica: da mesi era intimorita dalla nipote, anche con minacce dirette al nonno gravemente malato e costretta a consegnarle circa 200 euro mensili.

Un secondo caso di aggressione riguarda un uomo che, spinto dalla gelosia nei confronti dell'ex convivente, da circa due anni ne controllava in modo asfissiante gli spostamenti e l'uso dei dispositivi telematici, minacciandola e aggredendo verbalmente e fisicamente anche il figlio di lei. L'uomo è stato sottoposto prima all'allontanamento e al divieto avvicinamento alle due vittime e, poi, posto agli arresti domiciliari per violazione della misura: il Tribunale di Pesaro lo ha condannato a due anni e sei mesi di reclusione; è stato trasferito nell'istituto penitenziario di Villa Fastiggi.

Il terzo caso è relativo a un'anziana fanese aggredita di notte dal figlio che era in preda ai fumi dell'alcol. La donna è fuggita e ha chiamato la polizia dopo aver trovato rifugio da un vicino: ora è ospitata in una struttura protetta. Il figlio è stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla vittima. (ANSA).