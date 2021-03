Covid: Fabriano, dieci multe da 400 euro nel week-end

(ANSA) - FABRIANO, 08 MAR - Ben dieci multe Covid, da 400 euro ciascuna, elevate a Fabriano (Ancona) nel corso del fine settimana appena concluso. I carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del cap. Mirco Marcucci, hanno sanzionato tre fabrianesi, sorpresi alla guida delle loro auto mentre si aggiravano per le vie della città senza giustificato motivo che, per l'area rossa in cui vige il divieto di spostamento, prevede solo tre casistiche: lavoro, salute e comprovato stato di necessità.

Altre tre persone di Fabriano multate per il mancato utilizzo della mascherina. Un uomo, invece, è stato sanzionato perché sorpreso all'interno dei parchi pubblici nonostante il divieto di accesso al pubblico in vigore in città fino al 14 marzo prossimo compreso come da ordinanza del sindaco, Gabriele Santarelli. Infine, altre tre persone sono state multate per aver violato il divieto di spostamento fra i Comuni. (ANSA).