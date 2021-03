8 marzo: Teatri Sanseverino intervistano Alba Parietti

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 08 MAR - In occasione dell'8 marzo, Festa della Donna, i Teatri di Sanseverino salutano la particolare giornata con un'intervista esclusiva, in streaming a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, all'attrice e conduttrice televisiva Alba Parietti. Il direttore artistico Francesco Rapaccioni ha ideato il "Mese della Donna" che i Teatri settempedani proporranno fino a oltre la metà di marzo con incontri a scrittrici, ma anche giornaliste e poetesse. Alba Parietti si racconta in modo serio e ironico nell'incontro già online all'indirizzo https://drive.google.com/file/d/1IvQBcfSoSeCtHy2_T9hAcNeM2Y_aYJh u/view?usp=drivesdk e presenta il suo ultimo libro "La cacciatrice di Narcisi", edito da Baldini+Castoldi, dove sostiene che ogni donna, almeno una volta nella vita, si è trovata a che fare con lui, il Narciso: una creatura affascinante, senza dubbio, ma anche infida e pericolosa, manipola i sentimenti, è un bugiardo patologico, mortifica gli altri per inorgoglire se stesso, tradisce spesso. Oggi più che mai, dice Alba Parietti, il mondo sembra pieno di Narcisi, tanto che lei riesce persino a distinguere varie tipologie, tra cui il Penelopo, che fa e disfa matasse per il gusto del flirt infinito, oppure il ricco spaccone che sparla della sua fidanzata e quello che da un giorno all'altro sparisce nel nulla. Nel suo manuale semiserio, Alba Parietti elargisce consigli per disinnescare il Narciso di turno, racconta aneddoti con ironia e profondità. Ma soprattutto, attraverso le vicende degli uomini, si rivolge alle donne per parlare di loro: delle loro insicurezze, della loro forza, della sorellanza e della complicità. Da mercoledì 10 marzo sarà online l'incontro con Lia Levi, scrittrice di origini ebraiche e vincitrice del Premio Strega Giovani 2018. I Teatri di Sanseverino concluderanno la settimana intervistando, sabato 13 marzo, Loredana Lipperini, giornalista e conduttrice radiofonica, notissima per il programma del pomeriggio di RadioRai 3 "Farenheit" e per il suo blog "Lipperatura". (ANSA).