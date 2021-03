8 marzo: Questura Ancona, rinnovata rete difesa vittime

(ANSA) - ANCONA, 08 MAR - All'interno della sede della Questura di Ancona verrà piantumata una mimosa in segno di vicinanza della Polizia di Stato alle donne vittime di violenza.

Lo fa sapere la stessa Questura. In occasione dell'odierna giornata internazionale della donna, è stato rinnovato dal Questore di Ancona, Giancarlo Pallini, e dalla presidente della locale Associazione "Donne e Giustizia", Avv. Roberta Montenovo, il protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di collaborazione a difesa delle vittime di violenza di genere.

"Con la sottoscrizione dell'intesa - sottolinea la Questura in una nota - si è ulteriormente rafforzato l'impegno della Questura di Ancona e dell'Associazione a sostegno delle donne vittime di violenza di genere per un risolutivo intervento nell'ambito delle rispettive competenze. La Polizia,- conclude - da sempre accanto a chi ha bisogno, ha voluto dare proprio oggi un segno tangibile della sua vicinanza e presenza". (ANSA).