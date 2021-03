8 marzo: Acquaroli, alle donne, come ogni giorno, grazie

"A tutte le donne. Alle lavoratrici, alle volontarie, alle madri e alle figlie, alle donne che non si arrendono e che lottano per un mondo migliore, alle donne che sono la linfa vitale della nostra società. Alle donne, oggi come ogni giorno, grazie!". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sulla sua pagina facebook in occasione dell'8 marzo, Festa della Donna. (ANSA).